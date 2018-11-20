Газни, Афганистан, , 21:38 — REGNUM Официальные представители министерства внутренних дел Афганистана заявили, что уезд Малистан провинции Газни (столица провинции — г. Газни) был зачищен от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Национальными силами безопасности и обороны.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, сейчас Национальные силы безопасности и обороны ведут бои с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за контроль над уездом Джагори провинции Газни.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в операции по зачистке уездов Малистан и Джагори от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возвращению правительственного контроля над ними и обеспечению безопасности на территории провинции Газни принимают участие шесть тысяч военнослужащих Национальных сил безопасности и обороны.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали информацию, связанную с зачисткой уезда Малистан от боевиков.