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Уезд Малистан афганской провинции Газни зачищен от талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ В операции по обеспечению безопасности в провинции Газни принимает участие шесть тысяч солдат Национальных сил безопасности и обороны

Газни, Афганистан, 20 ноября 2018, 21:38 — REGNUM  Официальные представители министерства внутренних дел Афганистана заявили, что уезд Малистан провинции Газни (столица провинции — г. Газни) был зачищен от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Национальными силами безопасности и обороны.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, сейчас Национальные силы безопасности и обороны ведут бои с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за контроль над уездом Джагори провинции Газни.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в операции по зачистке уездов Малистан и Джагори от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возвращению правительственного контроля над ними и обеспечению безопасности на территории провинции Газни принимают участие шесть тысяч военнослужащих Национальных сил безопасности и обороны.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали информацию, связанную с зачисткой уезда Малистан от боевиков.

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Зарубежная хроника
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