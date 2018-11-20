Американо-южнокорейская рабочая группа по КНДР начинает работу

Пхеньян, , 12:20 — REGNUM Межправительственная рабочая группа по КНДР, состоящая из представителей США и Южной Кореи, начинает свою работу 20 ноября в Вашингтоне. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел.

19 ноября из Сеула вылетел спецпосланник по ядерной проблеме Ли До Хун, чтобы принять участие в работе группы. Его сопровождают чиновники из министерства объединения и администрации президента Республики Корея. Ли До Хун уже посещал Вашингтон на прошлой неделе, где встретился со спецпредставителем президента США Стивеном Бигэном, курирующего политику США на Корейском полуострове.

Рабочая группа займётся подготовкой встречи госсекретаря США Майкла Помпео и помощника северокорейского лидера Ким Ён Чхоля. Ранее переговоры были запланированы на 6 ноября, но были в последний момент отменены. Также будут обсуждаться межкорейские проекты, в частности — соединение и модернизация железных дорог.