Председатель Национального собрания КНДР посетит Кубу, Венесуэлу и Мексику

Пхеньян, , 13:33 — REGNUM Председатель президиума Верховного национального собрания КНДР Ким Ён Нам, который является номинальным главой государства, возглавит северокорейскую делегацию, направляющуюся в Кубу, Венесуэлу и Мексику. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на СМИ КНДР.

Главной целью турне является развитие отношений с Кубой, которые получили новый импульс в 2018 году. В частности, в июле и августе Гавану посетили руководители Трудовой партии Кореи Чхве Рён Хэ и Ли Су Ён, а в ноябре в Пхеньян с трёхдневным визитом прибыл глава Кубы Мигель Диас-Канель; Ким Чен Ын провожал его в аэропорту в знак особой признательности. И Куба, и КНДР являются социалистическими государствами, и между ними уже несколько десятилетий существуют тёплые дружественные отношения.

Северокорейская делегация из Гаваны отправится в Венесуэлу, а 1 декабря прибудет в Мексику, где посетит церемонию инаугурации нового президента. В июле им был избран Андрес Мануэль Лопес Обрадор.