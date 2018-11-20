Вторник, 20 Ноября 2018 года
13:40:05 МСК

Председатель Национального собрания КНДР посетит Кубу, Венесуэлу и Мексику

Политика

Ким Ён Нам отправится в Кубу, Венесуэлу и Мексику

Пхеньян, 20 ноября 2018, 13:33 — REGNUM  Председатель президиума Верховного национального собрания КНДР Ким Ён Нам, который является номинальным главой государства, возглавит северокорейскую делегацию, направляющуюся в Кубу, Венесуэлу и Мексику. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на СМИ КНДР.

Главной целью турне является развитие отношений с Кубой, которые получили новый импульс в 2018 году. В частности, в июле и августе Гавану посетили руководители Трудовой партии Кореи Чхве Рён Хэ и Ли Су Ён, а в ноябре в Пхеньян с трёхдневным визитом прибыл глава Кубы Мигель Диас-Канель; Ким Чен Ын провожал его в аэропорту в знак особой признательности. И Куба, и КНДР являются социалистическими государствами, и между ними уже несколько десятилетий существуют тёплые дружественные отношения.

Северокорейская делегация из Гаваны отправится в Венесуэлу, а 1 декабря прибудет в Мексику, где посетит церемонию инаугурации нового президента. В июле им был избран Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить