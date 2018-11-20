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Мун Чжэ Ин призвал МВФ предотвратить новой мировой кризис

Политика

Соответствующее заявление президент Южной Кореи сделал на саммите АТЭС

Мун Чжэ Ин призвал МВФ предотвратить новой мировой кризис
Иллюстрация: President.go.kr
Мун Чжэ Ин

Сеул, 20 ноября 2018, 22:03 — REGNUM  Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провёл встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и призвал её предпринять меры для предотвращения нового мирового экономического кризиса. Встреча прошла на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (АТЭС) в Папуа — Новой Гвинее, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Президент обеспокоен оттоком капиталов с развивающихся рынков, в том числе и из Южной Кореи, фондовый рынок которой переживает затяжное падение и недостаток ликвидности, что может спровоцировать новый мировой кризис. Кроме того, дополнительными негативными факторами являются торговые войны, протекционизм и дисбаланс в экономическом развитии. Мун Чжэ Ин убеждён, что МВФ может повлиять на политику центральных банков развитых государств и предоставить финансовое обеспечение для государственных займов. Долги некоторых развитых государств, например Японии и США, уже давно превышают размер ВВП — выплаты по долгу ложатся тяжелым бременем на государственный бюджет.

В свою очередь, президент заверил Кристин Лагард, что правительство Южной Кореи предпринимает необходимые превентивные меры.

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Зарубежная хроника
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