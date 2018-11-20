Южная Корея открыла центр по экспорту вооружений

Сеул, , 20:17 — REGNUM Агентство по производству вооружений Республики Корея создало центр, главной задачей которого станет продвижение национальной продукции на международном рынке. Экспорт вооружений должен стать новым двигателем роста для оборонной промышленности и экономики страны в целом, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Центр будет вести полноформатную работу с покупателями, в том числе решать бюрократические и юридические вопросы, налаживать взаимодействие с органами власти.

Насущная необходимость создания такой структуры обусловлена снижением производства в оборонном секторе, насыщением внутреннего рынка и стремлением конкурировать с ведущими мировыми производителями из России, США, Европы и Китая. Одним из главных направлений зарубежных поставок станут страны Юго-Восточной Азии, связи с которыми стремительно развиваются в последние годы в рамках политики президента Мун Чжэ Ина.

В перспективе планируется строить заводы по ремонту и обслуживанию на территории стран-покупателей, а также локализовать производство мелких и средних компонентов отдельных образцов вооружений. Такие меры должны повысить конкурентоспособность южнокорейской продукции и стимулировать её экспорт.