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Южная Корея открыла центр по экспорту вооружений

Политика

Официальное название — Центр продвижения экспорта оборонной продукции (DEPC)

Южная Корея открыла центр по экспорту вооружений
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Сеул, 20 ноября 2018, 20:17 — REGNUM  Агентство по производству вооружений Республики Корея создало центр, главной задачей которого станет продвижение национальной продукции на международном рынке. Экспорт вооружений должен стать новым двигателем роста для оборонной промышленности и экономики страны в целом, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Центр будет вести полноформатную работу с покупателями, в том числе решать бюрократические и юридические вопросы, налаживать взаимодействие с органами власти.

Насущная необходимость создания такой структуры обусловлена снижением производства в оборонном секторе, насыщением внутреннего рынка и стремлением конкурировать с ведущими мировыми производителями из России, США, Европы и Китая. Одним из главных направлений зарубежных поставок станут страны Юго-Восточной Азии, связи с которыми стремительно развиваются в последние годы в рамках политики президента Мун Чжэ Ина.

В перспективе планируется строить заводы по ремонту и обслуживанию на территории стран-покупателей, а также локализовать производство мелких и средних компонентов отдельных образцов вооружений. Такие меры должны повысить конкурентоспособность южнокорейской продукции и стимулировать её экспорт.

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Зарубежная хроника
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