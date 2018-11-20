Западу обещают показать не кузькину мать, но Домовенка Кузю

Москва, , 11:06 — REGNUM В Госдуме считают, что должны с благодарностью воспринимать реакцию Запада на мультфильм «Маша и Медведь», передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Ранее в издании Times вышел материал, где критики назвали российский мультсериал «Маша и Медведь» элементом «кремлевской пропаганды», а также инструментом «мягкой силы».

«Как мы должны на это реагировать? Думаю, с благодарностью. В самое унылое время года, когда лето давно уже закончилось, а Новый год еще и не думал начинаться, британские бдительные искусствоведы в штатском с берегов Туманного Альбиона развеселили нам всю страну. Сограждане размахивают дубинами народной войны вроде «Фиксиков», «Смешариков», «Щенячьего патруля». И обещают показать нашим западным друзьям и партнерам — нет, не кузькину мать, а Домовенка Кузю. А потом выйдет «Ежик из тумана», вынет ножик из кармана… И сколько еще у нас припасено такого секретного оружия!» — заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).

Британцам отказывает уже не только их прославленная железная логика, но и простой человеческий здравый смысл, полагает парламентарий.

«Это мягкая сила! — кричат они возмущенно». — Пропаганда Москвы!» Ну да, мягкая сила. И что? Точно так же, как вся наша богатейшая культура — от духовных вершин Пушкина и Толстого до комедий Рязанова и Гайдая. От Чайковского и Левитана до детских мультфильмов. Точно так же, как остаются мягкой, но при этом очень могучей силой остаются Шекспир и Диккенс, «битлы» и Queen, мистер Бин и Бриджит Джонс», — указала Ямпольская.

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