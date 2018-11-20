Южная Корея ликвидирует совместный с Японией Фонд примирения и исцеления

Токио, , 21:16 — REGNUM Официально началась ликвидация корейско-японского Фонда примирения и исцеления. Инициатива была выдвинута президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в сентябре 2018 года на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По словам Муна, Фонд не выполняет возложенные на него функции. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», Фонд примирения и исцеления был создан в 2015 году на основе соглашения между двумя странами на фоне проблемы корейских «женщин комфорта» во время Второй мировой войны. Фонд был призван помогать жертвам сексуального рабства, посредством выплаты компенсаций и помощи семьям.

Уже 14 ноября правительство Республики Корея уведомило Японию о начале соответствующих действий в отношении Фонда. В учредительных документах сказано, что для роспуска необходимо согласие две трети управляющих Фондом, а также согласие семей жертв.