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Южная Корея ликвидирует совместный с Японией Фонд примирения и исцеления

Политика

Правительство Республики Корея уведомило Японию о начале соответствующих действий в отношении Фонда

Токио, 20 ноября 2018, 21:16 — REGNUM  Официально началась ликвидация корейско-японского Фонда примирения и исцеления. Инициатива была выдвинута президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в сентябре 2018 года на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По словам Муна, Фонд не выполняет возложенные на него функции. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», Фонд примирения и исцеления был создан в 2015 году на основе соглашения между двумя странами на фоне проблемы корейских «женщин комфорта» во время Второй мировой войны. Фонд был призван помогать жертвам сексуального рабства, посредством выплаты компенсаций и помощи семьям.

Уже 14 ноября правительство Республики Корея уведомило Японию о начале соответствующих действий в отношении Фонда. В учредительных документах сказано, что для роспуска необходимо согласие две трети управляющих Фондом, а также согласие семей жертв.

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Зарубежная хроника
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