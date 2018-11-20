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Военные КНДР взорвали 10 сторожевых постов на границе с Южной Кореей

Политика

О своих планах они сообщили заранее

Сеул, 20 ноября 2018, 11:05 — REGNUM  Власти Северной Кореи взорвали несколько пунктов охраны границы в рамках соглашения по снижению напряженности между Пхеньяном и Сеулом, заявило 20 ноября руководство Южной Кореи, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным министерства обороны Республики Корея, демонтажу подверглись десять сторожевых постов. О своих планах военное командование КНДР сообщило заранее.

Напомним, в сентябре Пхеньян и Сеул договорились ликвидировать сторожевые посты на границе двух государств, после этого оружие и войска были выведены из 11 сторожевых постов, 10 из которых были демонтированы.

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