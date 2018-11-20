Военные КНДР взорвали 10 сторожевых постов на границе с Южной Кореей

Сеул, , 11:05 — REGNUM Власти Северной Кореи взорвали несколько пунктов охраны границы в рамках соглашения по снижению напряженности между Пхеньяном и Сеулом, заявило 20 ноября руководство Южной Кореи, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным министерства обороны Республики Корея, демонтажу подверглись десять сторожевых постов. О своих планах военное командование КНДР сообщило заранее.

Напомним, в сентябре Пхеньян и Сеул договорились ликвидировать сторожевые посты на границе двух государств, после этого оружие и войска были выведены из 11 сторожевых постов, 10 из которых были демонтированы.