Вторник, 20 Ноября 2018 года
21:56:31 МСК

Глава Эритреи: Кения — важный союзник в построении мира на Африканском Роге

Политика

Президент Эритреи Исайяс Афеворки отметил важность роли Кении в установлении эры миропорядка в регионе Африканского Рога

Асмэра, 20 ноября 2018, 20:55 — REGNUM  По сообщению МИД Эритреи, Глава страны Исайяс Афеворки провел переговоры с кенийской делегацией во главе с директором национального разведывательного ведомства Кении, в ходе которых заявил о том, что роль Кении крайне высока в реализации процесса мирного урегулирования последствий продолжительных разногласий между странами Африканского Рога в силу ее стратегического соседства с регионом. Об этом сообщило 19 ноября эфиопское информационное агентство Mereja.

Президент Афеворки отметил, что наступила новая эра на Африканском Роге, в которой Кения, с учетом ее важного положения соседа, будет играть важную роль в дальнейшем развитии региона и партнерстве с ним. Он также принял приглашение посетить с ответным визитом Кению.

Региональная политика на Африканском Роге резко изменилась после заключения мирного соглашения между Эфиопией и Эритреей в июле 2018 года. Это привело к восстановлению давно охладевших дипломатических связей во всем регионе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить