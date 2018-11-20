Глава Эритреи: Кения — важный союзник в построении мира на Африканском Роге

Асмэра, , 20:55 — REGNUM По сообщению МИД Эритреи, Глава страны Исайяс Афеворки провел переговоры с кенийской делегацией во главе с директором национального разведывательного ведомства Кении, в ходе которых заявил о том, что роль Кении крайне высока в реализации процесса мирного урегулирования последствий продолжительных разногласий между странами Африканского Рога в силу ее стратегического соседства с регионом. Об этом сообщило 19 ноября эфиопское информационное агентство Mereja.

Президент Афеворки отметил, что наступила новая эра на Африканском Роге, в которой Кения, с учетом ее важного положения соседа, будет играть важную роль в дальнейшем развитии региона и партнерстве с ним. Он также принял приглашение посетить с ответным визитом Кению.

Региональная политика на Африканском Роге резко изменилась после заключения мирного соглашения между Эфиопией и Эритреей в июле 2018 года. Это привело к восстановлению давно охладевших дипломатических связей во всем регионе.