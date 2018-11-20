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Власти Танзании начали охоту на гомосексуалистов — Die Welt

Политика

США предупреждают своих соотечественников об опасности

Дар-эс-Салам, Танзания, 20 ноября 2018, 11:04 — REGNUM  В Танзании, как и многих других африканских странах, гомосексуализм является уголовно наказуемым преступлением. Власти страны создают группы мониторинга, призванные ускорить аресты нарушителей, пишет немецкое издание Die Welt.

В минувшие выходные 17−18 ноября посольство США в Танзании выпустило впечатляющее предупреждение для своих соотечественников, находящихся в Танзании. Им настоятельно рекомендуют пересмотреть свои профили в социальных сетях на предмет нарушения законов Танзании, а также следить за новостями.

Губернатор столичного региона Дар-эс-Салам Пол Маконда заявил, что с 19 ноября будут работать группы мониторинга, цель которых — наведение порядка в самом густонаселенном центре страны. Они будут бороться с гомосексуализмом, онлайн-мошенничеством и проституцией. Он призвал граждан Танзании сообщать властям о нарушениях.

Гомосексуализм в Танзании карается тюремным заключением сроком на 30 лет или даже пожизненным. Согласно опросам, 95% населения этой страны не приемлют однополые отношения.

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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