Власти Эфиопии создадут примирительную комиссию для разрешения конфликтов

Аддис-Абеба, , 13:34 — REGNUM Совет Министров Эфиопии обсудил и одобрил законопроект о создании Национальной комиссии по установлению истины и примирению, который, по сообщению канцелярии премьер-министра, направлен в Палату народных представителей Парламента Эфиопии для утверждения. В законопроекте указано, что социальные и политические конфликты, которые Эфиопия пережила в течение последних лет, вызвали недовольство и напряженность среди населения. И комиссия призвана привести народы и политические структуры Эфиопии к примирению на основе идеалов «правды и справедливости». Об этом сообщило 19 ноября эфиопское информационное агентство Borkena.

В рамках соответствующего развития Совет Министров также согласился создать Комиссию по установлению идентичности и границам для разрешения споров по вопросам определения этнических и административных границ в разных частях страны. Согласно законопроекту, данное решение было обосновано идеей, что конфликты, связанные с этническими вопросами и границами регионов, становятся источниками нестабильности в стране, поэтому комиссия должна быть профессиональной и беспристрастной.