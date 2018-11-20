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Власти Эфиопии создадут примирительную комиссию для разрешения конфликтов

Политика

Правительство Эфиопии одобрило инициативу создания примирительной комиссии, целью которой будет проведение мер по прекращению конфликтов по всей стране

Аддис-Абеба, 20 ноября 2018, 13:34 — REGNUM  Совет Министров Эфиопии обсудил и одобрил законопроект о создании Национальной комиссии по установлению истины и примирению, который, по сообщению канцелярии премьер-министра, направлен в Палату народных представителей Парламента Эфиопии для утверждения. В законопроекте указано, что социальные и политические конфликты, которые Эфиопия пережила в течение последних лет, вызвали недовольство и напряженность среди населения. И комиссия призвана привести народы и политические структуры Эфиопии к примирению на основе идеалов «правды и справедливости». Об этом сообщило 19 ноября эфиопское информационное агентство Borkena.

В рамках соответствующего развития Совет Министров также согласился создать Комиссию по установлению идентичности и границам для разрешения споров по вопросам определения этнических и административных границ в разных частях страны. Согласно законопроекту, данное решение было обосновано идеей, что конфликты, связанные с этническими вопросами и границами регионов, становятся источниками нестабильности в стране, поэтому комиссия должна быть профессиональной и беспристрастной.

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Зарубежная хроника
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