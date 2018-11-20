Свердловский депутат предложил перевести Госдуму на самообеспечение

Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM Перевести Государственную думу и правительство России на самообеспечение, а не за счёт бюджета, предложил депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ладыгин. Данное заявление народный избранник сделал, комментируя внесённый на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязующий самозанятых граждан производить налоговые отчисления, выплаты в Пенсионный фонд и обязательное медицинское страхование.

«Складывается впечатление, что государство в лице и Госдумы, и правительства полностью решило отказаться от любых социальных обязательств перед населением, обложить его «ордынским выходом», непомерными налогами. Любой адекватный человек может задаться вопросом — а зачем нам такое государство нужно? Оно нам реально уже ничего не дает, ничего не должно, но при этом тянет с нас все новые и новые налоги для того, чтобы поддерживать олигархов», — цитирует заявление парламентария «Накануне.ru».

По его мнению, повышение пенсионного возраста в России, повышение стоимости бензина, НДС и налог на самозанятых — звенья одной цепи. Он убеждён, что увеличение налоговой и неналоговой нагрузки на население происходит, чтобы компенсировать финансовые потери крупного бизнеса из-за снижения выручки от экспорта сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума России приняла в трёх чтениях пакет законов о введении налогового режима для самозанятых граждан, то есть тех, кто получает доход, но не имеет работодателя и сотрудников в подчинении. Законы приняты в «пилотном» режиме и будут действовать в четырёх регионах России. Отчисления от прибыли, которые предусмотрены для самозанятых, будут составлять от 4% до 6%.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла законы о налогах на самозанятых