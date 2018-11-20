Диаспора Эфиопии в США провела конференцию по реформам в Эфиопии

Аддис-Абеба, , 12:51 — REGNUM Диаспора эфиопских граждан в США, которая является самой многочисленной диаспорой Эфиопии, провела в эфиопском посольстве в Вашингтоне конференцию, целью которой стало обсуждение ключевых положений проводимых в Эфиопии реформ, а также вопросов необходимости участия Диаспоры во внутренних делах своей исторической родины. Об этом сообщило 19 ноября эфиопское информационное агентство Ethiopian Press Agency.

Многие эфиопы прибыли для участия в конференции из прилежащих к округу Колумбия штатов для того, чтобы выразить свое мнения, касательно новой политики, проводимой премьером Абием Ахмедом. Диаспора намерена осуществить ряд инвестиционных проектов, чтобы обозначить свою заинтересованность во внутриполитической жизни страны.

По итогам встречи конференция приняла общую декларацию, которая закрепила тезисы повестки дня конференции. Декларация призвала эфиопов, проживающих в США, активно интересоваться жизнью своей родины, а также принять участие в совместных инвестиционных проектов с целью поддержания реформ правительства.