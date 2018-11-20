Премьер Эфиопии встретился с лидерами Египта, Сенегала и Джибути

Аддис-Абеба, , 12:32 — REGNUM В рамках 11-ой внеочередной кофнеренции лидеров стран-членов Африканского Союза премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел ряд двусторонних переговоров с руководителями Египта и Джибути, а также с главой внешнеполитичнского ведомства Сенегала. В ходя переговоров обсуждались вопросы строительства дамбы «Ренессанс», урегулирование ситуации на Африканском Роге, а также проведение плодотворной совместной работы стран по реализации инициатив Африканского Союза. Об этом сообщил 19 ноября эфиопский новостной ресурс Ethiopian News Agency.

Президент Джибути Исмаил Омар Геллех высоко оценил действия премьер-министра Абия Ахмеда по привнесению перемен на региональном уровне, и высказался позитивно по вопросу экономической интеграции стран Африканского Рога. Министр иностранных дел Джибути Махмуд Али Юсуф сообщил премьеру Абию Ахмеду, что в последнее время удалось изменить политический ландшафт региона. Премьер Эфиопии, в свою очередь, намерен добиться восстановления дружеских отношений всех стран региона с Джибути, который называют «воротами в Африку».

В ходе переговоров Абия Ахмеда со своим египетским коллегой — премьер-министром Египта Мустафой Мадбули — лидеры двух стран обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, а также проблемы, которые беспокоят Египет, связанные со строительством в Эфиопии дамбы «Ренессанс».

На встрече главы Эфиопии с Министром африканской интеграции Сенегала Мбаньиком Ндиайе стороны согласились образовать совместную комиссию по укрепления отношений между Эфиопией и Сенегалом. Более того, стороны договорились сотрудничать в области торговли, инвестиций, образования и культуры.

Эфиопия и Сенегал имеют давние отношения. Напомним, что бывшие лидеры обеих стран — император Эфиопии Хайле Селассие и первый президент Сенегала Седар Сенгор — сыграли огромную роль в создании Организации Африканского Союза.