Фракция «Еврейский дом» пообещала не разваливать коалицию Нетаньяху

Иерусалим, , 12:17 — REGNUM 19 ноября лидер израильской партии «Еврейский дом» Нафтали Беннет выступил с комментарием по поводу возникшего в Израиле политического кризиса. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, руководство партии пока не намерено покидать правящую коалицию во главу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Как заявил Нафтали Беннет, «Израиль находится в ситуации кризиса доверия к существующей системе безопасности. Проблема не во врагах. Их всегда было достаточно. Проблема появилась не в течение последних нескольких недель. Сложная ситуация в сфере безопасности была и тогда, когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассматривал возможность назначения досрочных выборов, основываясь на собственных политических интересах. Нет никакого апокалипсиса. Есть проблема». При этом политик отметил, что партия не покинет коалицию, однако будет «пристально наблюдать» за действиями Биньямина Нетаньяху.

Источники, близкие к руководству партии сообщили, что ранее между Нафтали Беннетом и его коллегой по партии министром юстиции Израиля Айелет Шакед существовали разногласия по вопросу будущего партии. Шакед настаивала на том, что бы «Еврейский дом» остался в коалиции. Беннет же, напротив, продвигал идею выхода партии из правительства вслед за партией «Наш дом — Израиль», возглавляемой бывшим министром обороны Авигдором Либерманом.