В Бангладеш партия бывшего президента-диктатора идет на выборы

Дакка, , 11:12 — REGNUM Народная партия, которую возглавляет бывший президент-диктатор Бангладеш Хуссейн Мохаммад Эршад, будет участвовать в XI парламентских выборах. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», бывший президент страны будет выдвигаться кандидатом от 17 округа столицы Бангладеш — города Дакки. При этом на IX парламентских выборах Хуссейн Мохаммад Эршад победил в этом же округе с отрывом от ближайшего к нему кандидата в 150 тысяч голосов, что свидетельствует о широкой народной поддержке бывшего диктатора в этом округе.

Хуссейн Мохаммад Эршад по образованию военный. В рядах бангладешской армии дослужился к 1975 г. до генерал-майора, в 1983 г. организовал военный переворот и установил диктатуру. С 1990-х годов участвует в политической жизни страны как глава Народной партии. Подвергается судебным преследованиям за дейтвия во время пребывания на посту президента.