Евросоюз выделит Грузии 231 млн евро

Тбилиси, , 10:43 — REGNUM Евросоюз выделит Грузии финансовую помощь в размере 21 млн евро, сообщает МИД Грузии. По информации министерства, предусматривающие эту помощь соглашения будут подписаны 21 ноября в Брюсселе, где состоится первая встреча правительственной делегации Грузии с членами Еврокомиссии на высшем уровне.

Делегацию Грузии на встрече будет возглавлять премьер-министр Мамука Бахтадзе, а делегацией ЕС будет руководить президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер. В Тбилиси называют этот формат «новым и уникальным форматом» двустороннего сотрудничества с Евросоюзом.

«Встреча на высшем уровне — новый и уникальный формат сотрудничества, подобных которому у Евросоюза с другими странами нет. Он четко показывает линамику взаимотношений между ЕС и Грузией и содействует еще большему углублению сотрудничества с Евросоюзом», — подчеркивают в МИД Грузии.

На встрече будут рассмотрены новые инициативы и проекты в таких сферах, как экономика, торговля, коммуникации, образование и наука, культура, правосудие, безопасность и гражданская оборона.

В рамках встречи на высшем уровне министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан подпишут соглашения «О поддержке развития навыков», «О поддержке экономического развития и бизнеса в Грузии», а также план действий по единой рамочной программе помощи Евросоюза Грузии (Single Support Framework — SSF) на 2018 год.

В рамках визита грузинской делегации в Брюссель состоятся встречи премьер-министра Грузии с президентом Европейского совета Дональдом Туском, представителями грузинской диаспоры. Премьер-министр выступит в центре Карнеги, а министр иностранных дел — на заседании комитета по внешним делам Европарламента.