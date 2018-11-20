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В Госдуме предложили выдать депутатам деньги на их содержание

Политика

Монетизация

В Госдуме предложили выдать депутатам деньги на их содержание
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 20 ноября 2018, 10:25 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает монетизировать траты и привилегии для депутатов и прогнозирует экономию средств на 20%, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

«Почему у Госдумы нет юридического лица? Тогда у нас будут и наши санатории, и наши столовые, и наши квартиры, и мы сами будем решать. Депутатам лучше дать деньги, они купят квартиры дешевенькие, чем платить бешеные деньги за (депутатский дом) Улофа Пальме. С какой стати мы должны платить за эти чужие дорогие квартиры», — возмущается депутат с трибуны Госдумы.

Он уверен, что выделенные на содержание Госдумы и Совфеда средства можно использовать иначе.

«И вообще давно пора монетизировать все наши расходы, и я вас уверяю, на 20% могут понизить содержание всего Федерального собрания», — уверен Жириновский.

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Государственная дума РФ VII созыва
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