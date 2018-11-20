МВД ФРГ убеждает мигрантов вернуться на родину с помощью социальной рекламы

Берлин, , 10:25 — REGNUM С 13 ноября на улицах Германии появилась социальная реклама, побуждающая беженцев добровольно возвращаться в страны происхождения. Партия «Зеленые» считает подобную акцию возмутительной, пишет газета Hamburger Abendblatt.

Плакаты с лозунгами «Твоя страна. Твое будущее. Сейчас!» размещены преимущественно в городских районах. На семи языках — немецком, английском, французском, арабском, русском, пушту и фарси — министерство внутренних дел Германии убеждает беженцев вернуться домой.

«Добровольное возвращение: до 31.12.2018 — до 12 дополнительных месяцев расходов на жилье», — значится на плакатах. Немецкое государство выплачивает добровольно возвращающемуся домой премию в €1200. Однако не наличными, а в качестве оплаты аренды жилья или ремонта дома. В настоящее время предусмотрены дополнительные премии в размере €1000 на человека и €3000 на семью.

«Последняя кампания федерального министерства внутренних дел носит характер зимней распродажи и является циничной, — заявил заместитель лидера фракции «Зеленых» Константин фон Нотц в интервью изданию. — По-видимому, оно пытается скрыть собственные неудачи и поднять до конца года число людей, добровольно желающих уехать, до сих пор очень низкое».

В 2017 году программой добровольного возвращения в страны происхождения воспользовались 29 тыс. человек. С января до конца октября 2018 года к ней прибегли чуть более 14 тыс. мигрантов.

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