Вторник, 20 Ноября 2018 года
10:28:20 МСК

РФ не позволит диктовать «правила использования» своей морской акватории

Политика

ЕС довел до сведения России необходимость прекратить «чрезмерные инспекции» судов в Азовском море

Москва, 20 ноября 2018, 10:17 — REGNUM  В Госдуме считают очевидным, что в ЕС и США не задумываются, что непредсказуемые, неадекватные действия Киева, в том числе в Азовском море, угрожают не только России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

«Целевые меры», которыми нам угрожают в ЕС, — это очередная фаза антироссийской кампании, не имеющая под собой никаких оснований», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Еврочиновники идут на поводу у вашингтонских указаний по украинской тематике, чтобы создать в регионе Азовского моря очаг нестабильности, указал парламентарий.

«Наша страна не нарушает международных законов, при этом не позволит диктовать правила использования нашей морской акватории и не потерпит посягательств на национальный суверенитет», — заявил Железняк.

ЕС довел до сведения России необходимость прекратить «чрезмерные инспекции» судов в Азовском море, так как это наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Азовское море между Россией и Украиной
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить