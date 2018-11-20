РФ не позволит диктовать «правила использования» своей морской акватории

Москва, , 10:17 — REGNUM В Госдуме считают очевидным, что в ЕС и США не задумываются, что непредсказуемые, неадекватные действия Киева, в том числе в Азовском море, угрожают не только России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

«Целевые меры», которыми нам угрожают в ЕС, — это очередная фаза антироссийской кампании, не имеющая под собой никаких оснований», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Еврочиновники идут на поводу у вашингтонских указаний по украинской тематике, чтобы создать в регионе Азовского моря очаг нестабильности, указал парламентарий.

«Наша страна не нарушает международных законов, при этом не позволит диктовать правила использования нашей морской акватории и не потерпит посягательств на национальный суверенитет», — заявил Железняк.

ЕС довел до сведения России необходимость прекратить «чрезмерные инспекции» судов в Азовском море, так как это наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран.