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Суд заблокировал указ Трампа об отказе мигрантам в убежище

Политика

Запрет носит временный характер

Суд заблокировал указ Трампа об отказе мигрантам в убежище
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Сан-Франциско, США, 20 ноября 2018, 10:00 — REGNUM  Американский суд временно заблокировал 19 ноября указ президента США Дональда Трампа, запрещающий мексиканским нелегальным мигрантам подавать заявление на статус беженца, сообщает британское агентство Reuters.

Такое решение принял судья окружного суда в Сан-Франциско Джон Тигар, который выдал временное запретительное постановление против документа главы Белого дома.

Напомним, указ об отказе мигрантам в убежище на территории США Трамп подписал 9 ноября в связи с рядом «караванов» мигрантов, которые направлялись к границе США.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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