Суд заблокировал указ Трампа об отказе мигрантам в убежище

Сан-Франциско, США, , 10:00 — REGNUM Американский суд временно заблокировал 19 ноября указ президента США Дональда Трампа, запрещающий мексиканским нелегальным мигрантам подавать заявление на статус беженца, сообщает британское агентство Reuters.

Такое решение принял судья окружного суда в Сан-Франциско Джон Тигар, который выдал временное запретительное постановление против документа главы Белого дома.

Напомним, указ об отказе мигрантам в убежище на территории США Трамп подписал 9 ноября в связи с рядом «караванов» мигрантов, которые направлялись к границе США.