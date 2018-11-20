Вторник, 20 Ноября 2018 года
10:30:08 МСК

В Казахстане сменился глава национальной компании «КазМунайГаз»

Политика

Алик Айдарбаев занимал ранее должность заместителя председателя правления «Самрук-Казына»

Астана, 20 ноября 2018, 09:59 — REGNUM  Председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов представил нового председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз», сообщили 20 ноября в пресс-службе фонда.

Главой национальной компании назначен бывший заместитель председателя правления «Самрук-Казына» Алик Айдарбаев. В разные годы он занимал руководящие должности в ГАО «Южказнефтегаз», АО «Мангистаумунайгаз» и АО «НК «КазМунайГаз».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября председателем правления АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» назначен Сауат Мынбаев, который ранее занимал должность председателя правления «КазМунайГаз».

Читайте ранее в этом сюжете: В АО «Казахстанские железные дороги» сменился председатель правления

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить