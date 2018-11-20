В Казахстане сменился глава национальной компании «КазМунайГаз»

Астана, , 09:59 — REGNUM Председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов представил нового председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз», сообщили 20 ноября в пресс-службе фонда.

Главой национальной компании назначен бывший заместитель председателя правления «Самрук-Казына» Алик Айдарбаев. В разные годы он занимал руководящие должности в ГАО «Южказнефтегаз», АО «Мангистаумунайгаз» и АО «НК «КазМунайГаз».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября председателем правления АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» назначен Сауат Мынбаев, который ранее занимал должность председателя правления «КазМунайГаз».

Читайте ранее в этом сюжете: В АО «Казахстанские железные дороги» сменился председатель правления