Японцы высказались за мирный договор с Москвой — на условиях Токио

Токио, , 09:58 — REGNUM Большинство граждан Японии выступает за активизацию переговоров с Россией по мирному договору на основании советско-японской декларации 1956 года, однако примерно столько же японцев считают, что власти страны должны настаивать на передаче Токио четырех курильских островов. Об этом со ссылкой на результаты проведенного телекомпанией Fuji опроса сообщает ТАСС.

Согласно результатам социологического исследования, 64,9% его участников поддержали ускорение переговоров о подписании мирного договора с Россией. Большинство опрошенных (61,6%) уверены, что Япония должна добиваться от России передачи не только острова Шикотан и гряды, которую японцы именуют Хабомаи, но и крупных курильских островов — Итурупа и Кунашира.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в ходе заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца 2018 года без предварительных условий, а уже затем решать все спорные вопросы. В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что мирный договор может быть заключен лишь после решения территориального вопроса.

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