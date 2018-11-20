Ряд общественных деятелей Петербурга просят отменить парад в «день блокады»

Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM Несколько десятков петербургских общественных деятелей, политиков и журналистов, а также блокадников и их потомков, обратились с открытым письмом к временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой отменить военный парад на Дворцовой площади в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Этот парад, как сообщила ранее пресс-служба Западного военного округа, назначен на 27 января 2019 года с участием свыше 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники. Уже в декабре начнутся тренировки парадных расчетов.

«Намеченное мероприятие, по нашему глубокому убеждению, абсолютно неадекватно скорбному смыслу той памяти, которую несет в себе мемориальная дата 27 января», — заявляют авторы обращения.

По их мнению, государство до сих пор не сделало всё необходимое для установления точного количества жертв блокады, для восстановления всех имен жертв трагедии и сохранения памяти о погибших жителях и защитниках Ленинграда.

«К сожалению, истинное знание о Блокаде никогда не было приоритетным для властей города», — утверждают авторы открытого письма.

Они также возмущены тем, что в городе при поддержке властей ежегодно проводятся различные мероприятия не траурного характера 8 сентября, в день начала блокады.

«Пора остановить этот кощунственный карнавал и начать вести себя так, как следует вести себя в городе, с достоинством перенесшем тяжелейшие испытания и продолжающем, несмотря ни на что, хранить историческую память. Следует отказаться от идеи проведения военного парада в День блокадной памяти и скорби», — заявляют авторы обращения в Смольный.

Среди тех, кто подписал открытое письмо, — руководитель петербургской организации партия «Справедливая Россия» Марина Шишкина, депутат Заксобрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский, журналисты, деятели науки, образования и культуры, блокадники и их потомки.

Письмо, текст которого открыт для подписания, уже отправлено в администрацию губернатора Санкт-Петербурга.

Напомним, что День полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января, включен в список Дней воинской славы России. В 70-ю годовщину снятия блокады, 27 января 2014 года, в Санкт-Петербурге также был организован военный парад. Он проходил тогда на проспекте Непокоренных, у Пискаревского мемориального кладбища.

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