Глава Китая впервые за 13 лет прибыл с официальным визитом на Филиппины

Манила, , 09:49 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на Филиппины с официальным визитом, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Председатель Си стал первым главой китайского государства, посетившим Филиппины в этом статусе за последние 13 лет. Филиппины стали последней остановкой главы китайского государства в его турне по странам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он уже посетил Папуа — Новую Гвиненю, где принял участие 26-м форуме руководителей стран АТЭС, а затем побывал в Брунее.

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Отметим, что визит Си Цзиньпина предварялся его программной статьей в филиппинских газетах, в которой он назвал отношения между Китаем и Филиппинами «радугой после дождя». Таким образом он позитивно оценил вклад президента Филиппин Родриго Дутерте в налаживание отношений с Китаем, которые всегда были осложнены территориальными спорами в Южно-Китайском море.

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