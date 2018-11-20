В АО «Казахстанские железные дороги» сменился председатель правления

Астана, , 09:48 — REGNUM Председателем правления АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» назначен Сауат Мынбаев, сообщили 20 ноября в пресс-службе фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

С 2013 года Мынбаев занимал должность председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз». Ранее он работал заместителем министр финансов республики, министром сельского хозяйства, заместителем председателя правительства.

Напомним, ранее должность председателя правления «Казахстанских железных дорог» занимал Канат Алпысбаев. О его переводе на новое место работы или увольнении официальные источники не сообщают.

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