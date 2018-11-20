В Челябинске скандальный «Горэкоцентр» могут закрыть

Челябинск, , 09:20 — REGNUM В Челябинске снова поменялось руководство муниципального унитарного предприятия «Городской экологический центр». Назначенный в сентябре, в разгар мусорного коллапса, директор Дмитрий Никишин ушёл в отставку, сообщили журналистам в администрации города.

До Никишина предприятие возглавлял Игорь Галичин. В разгар мусорного коллапса он ушёл в отставку, а силовики возбудили несколько уголовных дел.

Теперь МУП «Горэкоцентр» будет ликвидирован, уточняют в мэрии.

Отметим, это предприятие занималось организацией вывоза мусора на городскую свалку. После закрытия объекта поменялись и приоритеты в работе МУПа. Кроме того, часть сотрудничавших с ним подрядчиков фактически бросили работу по вывозу мусора, отказавшись возить его на другие площадки.

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