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В Челябинске скандальный «Горэкоцентр» могут закрыть

Политика

Назначенный в сентябре директор ушёл в отставку

Челябинск, 20 ноября 2018, 09:20 — REGNUM  В Челябинске снова поменялось руководство муниципального унитарного предприятия «Городской экологический центр». Назначенный в сентябре, в разгар мусорного коллапса, директор Дмитрий Никишин ушёл в отставку, сообщили журналистам в администрации города.

До Никишина предприятие возглавлял Игорь Галичин. В разгар мусорного коллапса он ушёл в отставку, а силовики возбудили несколько уголовных дел.

Теперь МУП «Горэкоцентр» будет ликвидирован, уточняют в мэрии.

Отметим, это предприятие занималось организацией вывоза мусора на городскую свалку. После закрытия объекта поменялись и приоритеты в работе МУПа. Кроме того, часть сотрудничавших с ним подрядчиков фактически бросили работу по вывозу мусора, отказавшись возить его на другие площадки.

Читайте ранее в этом сюжете: Мусорный коллапс в Челябинске: начались отставки

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Мусорный коллапс в Челябинске
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