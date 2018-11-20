Жаир Болсонару: кубинские врачи работали в Бразилии как рабы

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 09:18 — REGNUM Кубинские врачи работали в Бразилии «в условиях, аналогичных рабству». Такое заявления сделал избранный президент Бразилии Жаир Болсонару 19 ноября о специалистах, работавших по социальной программе «Больше врачей». Об этом пишет испанская газета ABC.

«Мы не можем терпеть кубинских рабов в Бразилии и продолжать кормить кубинскую диктатуру», — заявил Болсонару.

Он пояснил, что кубинцы вынуждены покидать свои семьи дома, работать в Бразилии и переводить 70% своего заработка правительству Кубы. Болсонару намерен предоставить политическое убежище кубинцам, которые хотят остаться в его стране.

Программа «Больше врачей» начала свою работу в 2014 года. Она была призвана заполнить пустующие вакансии в отдаленных муниципалитетах Бразилии иностранными специалистами. Около 80% из них составили кубинцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в ответ на намерения Жаира Болсонару изменить условия программы власти Кубы отозвали более 11 тыс. своих соотечественников. На данный момент в Бразилии остаются более 8 тыс. кубинских врачей, которые вернутся домой до конца года.

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