Министра финансов Крыма отправили в отставку

Симферополь, , 08:52 — REGNUM Министр финансов Крыма Ирина Кивико официально покинула свой пост ради кресла вице-премьера РК. Соответствующий указ размещён на официальном сайте крымского правительства.

«Принять отставку Кивико Ирины Валерьевны по собственному желанию и освободить её от государственной должности Республики Крым — министра финансов Республики Крым 19 ноября 2018 года согласно поданному заявлению», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымский парламент согласовал кандидатуры Ирины Кивико и Евгения Кабанова на должности заместителей председателя правительства РК.

Предполагается, что Ирина Кивико, занимавшая пост министра финансов с декабря 2015 года, на новой должности будет также курировать вопросы экономики и финансов.

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