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Совет ЕС и Европарламент не смогли согласовать бюджет 2019 года

Политика

Достичь договоренности оказалось невозможно

Вена, 20 ноября 2018, 08:44 — REGNUM  Переговоры Совета Евросоюза и Европарламента о бюджете на 2019 год не увенчались успехом — стороны к соглашению не пришли. Об этом говорится в коммюнике министра финансов председательствующей в Евросоюзе Австрии и главы переговорщиков Совета Хартвига Легера.

Легер выразил сожаление от имени Совета ЕС о том, что 19 ноября договоренности по бюджету ассоциации европейских стран оказалось «невозможно достичь». Совет искал компромиссное решение, уточнил он.

Австрийский министр выразил надежду, что стороны все же смогут договориться о бюджете до наступления нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 глав оборонных и внешнеполитических ведомств европейских стран встретились 19 ноября Брюсселе, чтобы обсудить общую политику и безопасность. Евросоюз собирается уменьшить свою зависимость от НАТО, отметило испанское издание El Pais.

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Экономика Евросоюза
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