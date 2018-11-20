В Киеве осуждён бывший депутат крымского парламента

Киев, , 08:45 — REGNUM Двенадцать лет тюрьмы получил бывший депутат Верховного совета Крыма Василий Ганыш, сообщило 19 ноября издание «Крым.Реалии».

Днепровский районный суд Киева признал Ганыша виновным в государственной измене, поскольку тот участвовал в выборах в городской совет Феодосии, которые проводились в 2014 году по российским законам.

Ганыш свою вину отрицает. Он заявил, что не участвовал в выборах и не голосовал за новую конституцию Крыма после воссоединения полуострова с Россией.

Василий Ганыш был задержан украинской стороной в конце апреля 2015 года при выезде из Крыма. Суд над ним идёт с августа 2015 года.

Ранее Ганыш был депутатом парламента Крыма от «Партии регионов», а также вице-мэром Феодосии.

Напомним, в феврале 2014 года в Киеве произошёл вооружённый переворот, вследствие чего на Украине перестала существовать законная власть. Жители Крыма, опасаясь репрессий со стороны нового киевского режима, провели референдум в марте 2014 года. По его итогам полуостров вошёл в состав Российской Федерации. Это решение одобрило свыше 90% населения.

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