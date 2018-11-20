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Экс-президент Перу Алан Гарсия просит политического убежища в Уругвае

Политика

Прокуратура Перу подозревает Гарсию в коррупционных связях с компанией «Одебрехт»

Лима, 20 ноября 2018, 08:44 — REGNUM  Бывший президент Перу Алан Гарсия запросил политического убежища в Уругвае. Это привело к трениям между властями двух стран, пишет испанская газета ABC 20 ноября.

Прокуратура Перу подозревает Алана Гарсию в коррупции, в связи с чем 17 ноября судья запретил ему покидать территорию страны в течение 18 месяцев. После этого Гарсия направил письмо президенту Уругвая Табаре Васкесу с просьбой предоставить убежище, поскольку на родине подвергается политическим преследованиям.

Действующий президент Перу Мартин Вискарра 19 ноября заявил, что общался с Табаре Васкесом по этому вопросу и предъявил ему подписанное в апреле Лимское соглашение. Согласно ему, все государства обязываются бороться с коррупцией, невзирая на границы — то есть Уругвай не должен помогать подозреваемому в коррупции.

Министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин через перуанскую газету El Comercio заявил, что именно предоставляющее убежище государство само определяет, существует ли политическое преследование, и на этом основании выносит решение.

Ныне 69-летний Алан Гарсия дважды возглавлял Перу: в 1985—1990 годах и в 2006—2011. Он уже просил политического убежища в Колумбии в 1992 году, когда в Перу к власти пришел диктатор Альберто Фухимори. Гарсия проходит подозреваемым в расследовании коррупционной сети бразильской строительной компании «Одебрехт», покрывшей всю Латинскую Америку.

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