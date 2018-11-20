Оттава отреагировала на избиение канадского журналиста в Киеве

Оттава, , 08:31 — REGNUM Нападение на канадского журналиста в столице Украины является «позорным актом насилия», написала в своем Twitter министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

По словам главы дипломатического ведомства, совершенное во время марша в защиту трансгендеров в Киеве нападение — дело рук радикалов.

«Глубоко возмущена нападением на канадского журналиста. Мы присоединяемся к правительству Украины, осуждая эти действия», — написала Фриланд.

Ранее посол Канады на Украине Роман Ващук заявил, что на действия нападавших должна последовать реакция правоохранительных органов Украины.

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Напомним, 18 ноября журналист из Канады Майкл Колборн, освещавший марш в защиту трансгендеров в центре Киева, был избит украинскими праворадикалами. Журналисту разбили губу и очки, на его лице остались порезы.

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