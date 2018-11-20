Назарбаеву показали окончательный вариант полицейской формы

Астана, , 08:29 — REGNUM Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов представил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву окончательный вариант новой полицейской формы, передает 19 ноября телеканал «Хабар 24».

Министр отметил, что новая форма будет удобной, практичной и современной. На форменной одежде казахстанской полиции появилась надпись POLITSIIA.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября под председательством Назарбаева состоялось совещание, посвященное модернизации системы правоохранительных органов республики. Глава государства обозначил основные направления реформирования системы МВД.

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