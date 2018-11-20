Олег Кожемяко прошёл муниципальный фильтр и зарегистрирован на выборах

Владивосток, , 08:21 — REGNUM Самовыдвиженец Олег Кожемяко зарегистрирован кандидатом в губернаторы Приморского края. Он собрал подписи муниципальных депутатов от большинства партий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой избирательной комиссии.

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Избирком Приморья проверил весь пакет документов, предоставленный врио губернатора Олегом Кожемяко:

«Решение принято единогласно на основании представленных документов. Комиссия признала действительными 7850 подписей избирателей края из 8010, которые представил Кожемяко как самовыдвиженец. Действительными также признаны 100% подписей глав и депутатов муниципальных образований».

20 ноября избирательная комиссия региона зарегистрировала Кожемяко кандидатом в губернаторы.

«Кандидат получил подписи большинства партий, которые имеются среди муниципальных депутатов. Среди них 124 партийных представителя, в том числе КПРФ, «Справедливой России», «Партии пенсионеров» и другие. Что касается подписей избирателей, то Кожемяко предоставил максимальное число подписей избирателей, необходимых для регистрации, из них 160 подписей признаны недействительными. Оставшихся достаточно для принятия решения о регистрации», — пояснили в краевом избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были зарегистрированы кандидаты Роза Чемерис, Игорь Степаненко.

На выборы губернатора Приморья, которые состоятся 16 декабря, выдвинулся 21 человек: 11 из них — самовыдвиженцы, 10 — представители политических партий.

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