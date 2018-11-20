Киев, Минск и Кишинёв должны бороться с «влиянием» России — Chatham House

Лондон, , 08:10 — REGNUM Украина, Белоруссия и Молдавия должны бороться с «негативным влиянием» России, об этом говорится в докладе британского аналитического центра Chatham House, с текстом которого ознакомилось RT.

По мнению аналитиков, Россия якобы использует целый ряд инструментов для ослабления суверенитета этих трех стран. Так, отмечается в докладе, в случае Украины и Молдавии Москва «пытается воспрепятствовать» их интеграции в евро-атлантические структуры, а в случае Белоруссии Россия якобы пытается «изолировать» ее общество от западных ценностей.

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Поэтому, считают эксперты Chatham House, этим странам необходимо финансировать «высококачественный новый контент», который заместит собой «российскую пропаганду», при этом помощь следует сосредоточить на средствах массовой информации, рассчитанных на русскоговорящие аудитории и меньшинства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Chatham House заявили, что руководство стран НАТО, несмотря на разногласия, должно выработать единый ответ на «российский вызов», в том числе в Арктике и на Черном море, где Москва ведет себе все смелее, идя на воздушные провокации, решительное силовое позиционирование и постоянные военные учения.

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