МИД Ирана: Россия — отличный политический и торговый партнер

Тегеран, , 07:37 — REGNUM Российская Федерация, ранее стокнувшаяся с ограничительными мерами со стороны США, является прекрасным торговым и политическим партнером Ирана. Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в интервью французской газете Le Figaro.

«Она (Россия) понимает нас (Иран), потому что сама является жертвой санкций со стороны США», — сказал министр иностранных дел Ирана.

По словам дипломата, официальный Вашингтон предпринимает попытки заставить соседей Ирана бойкотировать страну, однако у властей США ничего не выйдет.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 ноября глава Ирана Хасан Рухани заявил о «провале» попыток США сократить иранский нефтяной экспорт и всей политики Вашингтона в регионе.

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