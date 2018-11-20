В Прикамье суд не восстановил в должности экс-главу Краснокамска

Краснокамск, Пермский край, , 07:27 — REGNUM В Пермском крае Краснокамский городской суд отказался признать незаконным решения думы Краснокамского городского округа об удалении главы Краснокамского городского поселения Юлии Потаповой в отставку. Не исключено обжалование судебного решения, сообщает издание «Коммерсантъ».

Напомним, Потапова отправлена в отставку 24 октября 2018 года. Причиной для удаления с поста стал выявленный конфликт личных и служебных интересов. Выяснилось, что, будучи градоначальником, Юлия Потапова назначила руководителем муниципальной гостиницы дочь своего супруга. По данным информресурсов, в сентябре она уволилась, а с октября гостиницей руководит экс-спикер гордумы Краснокамска.

Отправленная в отставку Юлия Потапова посчитала, что процедура увольнения прошла с нарушениями и при отсутствии оснований. Примечательно, что о конфликте интересов стало известно ещё весной 2018 года, однако депутатский корпус отказался инициировать увольнение. Отставкой главы Краснокамска занялся новый состав депутатов, избранный по итогам единого дня голосования 9 сентября 2018 года.

15 ноября главой Краснокамского городского округа выбран директор Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Игорь Быкариз, который, по данным местных СМИ, считается ставленником краевой власти, тогда как Потапова считалась креатурой регионального отделения партии «Яблоко».

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