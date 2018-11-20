В Караганде решили избавиться от советских названий улиц

Караганда, Казахстан, , 07:18 — REGNUM На слушаниях в акимате (администрации) Карагандинской области Казахстана более 200 жителей Караганды проголосовали за переименование шести улиц в районе имени Казыбек би, сообщили 19 ноября в пресс-службе администрации региона.

Улицы будут переименованы за счет городского бюджета. Присутствующие на совещании жители согласились с тем, что названия, которые были присвоены улицам в СССР, устарели и требуют замены. Все улицы находятся в частном секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября депутаты маслихата (совета) Карагандинской области единогласно проголосовали за переименование улиц в городах Сарани и Каражале.

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