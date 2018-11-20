Де Мистура назвал сроки заседания конституционного комитета Сирии

Нью-Йорк, США, , 05:52 — REGNUM Первая встреча конституционного комитета Сирии может быть проведена в декабре, заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура на заседании Совбеза ООН.

По его словам, в ООН планируют провести первое заседание комитета по созданию новой конституции Сирии до Нового года. Планируется разослать приглашения для участников.

Напомним, де Мистура был выбран в качестве ответственного лица при создании комитета по конституции Сирии. Это было решено на Конгрессе национального диалога в Сочи в конце января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября на заседании СБ ООН постпред Сирии при международной организации Башар Джаафари сказал, что Дамаск против включения террористов в состав комитета.

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