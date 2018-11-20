Вторник, 20 Ноября 2018 года
07:22:40 МСК

Де Мистура назвал сроки заседания конституционного комитета Сирии

Политика

Скоро будут разосланы приглашения

Нью-Йорк, США, 20 ноября 2018, 05:52 — REGNUM  Первая встреча конституционного комитета Сирии может быть проведена в декабре, заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура на заседании Совбеза ООН.

По его словам, в ООН планируют провести первое заседание комитета по созданию новой конституции Сирии до Нового года. Планируется разослать приглашения для участников.

Напомним, де Мистура был выбран в качестве ответственного лица при создании комитета по конституции Сирии. Это было решено на Конгрессе национального диалога в Сочи в конце января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября на заседании СБ ООН постпред Сирии при международной организации Башар Джаафари сказал, что Дамаск против включения террористов в состав комитета.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирия выступила против участия террористов в конституционном комитете

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирное урегулирование в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить