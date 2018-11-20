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Кедми: Если украинская власть прославляет нацистов, она и есть нацистская

Политика

«Или сегодня Украина как была нацистская германия в январе 1933 года, или в феврале или в марте, какая разница?»

Москва, 20 ноября 2018, 04:59 — REGNUM  Если украинская власть принимает нацистскую символику и лозунги, а также идеологию и героев, она и есть нацистская, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Если украинское правительство прославляет нацистов, принимает нацистскую символику, позволяет существовать отрядам, которые были штурмовики в Германии, они здесь с той же символикой, но «за Украину» действовать, убивать людей, терроризировать, значит это пронацистская власть… Или сегодня Украина как была нацистская германия в январе 1933 года, или в феврале или в марте, какая разница?», — заявил Кедми.

По словам Кедми, Украинская власть абсолютно недвусмысленно продемонстрировала свою пронацистскую суть, и говорить, что никакого нацизма на Украине нет, будучи объективным человеком — невозможно.

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