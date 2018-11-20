В ПМР будут заочно судить экс-премьера и министров Шевчука

Тирасполь, , 04:30 — REGNUM Следственный комитет Приднестровья завершил расследование уголовного дела в отношении экс-премьера Татьяны Туранской и министров Майи Парнас, Елены Гиржул и Оксаны Булановой. Как передает ИА REGNUM, все они занимали должности при прежнем президенте Евгении Шевчуке и обвиняются в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

По данным следствия, в 2015 году совместно с экс-президентом Шевчуком чиновницы принимали незаконные решения об удержании части заработных плат работников бюджетной сферы и пенсий.

Всем им заочно вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу, и они объявлены в розыск. «Следствием собрана достаточная доказательная база, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения в заочном порядке», — подвели итог в СК ПМР.

ИА REGNUM напоминает, что всего на Евгения Шевчука в ПМР заведено семь уголовных дел, связанных с получением взяток, незаконным удержанием 30% зарплат и пенсий, контрабандой, уклонением от налогов, растратой государственного имущества и махинациями.

Евгений Шевчук выехал в Молдавию в конце июня 2017 года, когда Верховный совет принимал решение о снятии с него неприкосновенности. Шевчук находился в молдавской столице под политическим покровительством лидера Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.

Евгения Шевчука допросили в молдавской генпрокуратуре, и после дачи показаний против руководства ПМР он со своей семьей беспрепятственно покинули Молдавию. Сперва он отправился в одну из стран ЕС, после чего, по распространенной им самим информации, перебрался в Москву. В то же время целый ряд его бывших ближайших соратников уже оказались за решеткой.

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