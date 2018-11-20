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США назвали сроки отзыва контингента от границы с Мексикой

Политика

Речь идет о 5,8 тыс. человек

Вашингтон, 20 ноября 2018, 04:25 — REGNUM  Отвод американского контингента от границы с Мексикой, введенного из-за «каравана мигрантов», начнется не позднее следующей недели, заявил курирующего операцию юго-западной границы США Джеффри Бьюкенен, пишет Politico.

Полное завершение отвода военных планируется к 25 декабря. Речь идет о 5,8 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что военные будут находиться на границе с Мексикой «столько, сколько потребуется».

Читайте подробнее: Трамп уточнил, сколько на границе с Мексикой будут находиться военные США

Напомним, американские власти пытаются разрешить кризис с «караваном мигрантов», который движется к границе США через Мексику из Центральной Америки. 18 ноября жители города Тихуана (Мексика), находящегося на границе со Штатами, устроили акции протеста из-за мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители мексиканской Тихуаны взбунтовались против «каравана мигрантов»

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