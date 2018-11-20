Глава МИД Ирана: США не могут поссорить нас с другими странами

Тегеран, , 04:08 — REGNUM Стремления Вашингтона заставить ближневосточные страны бойкотировать Тегеран пока успехом не увенчались, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф пишет Le Figaro.

«США подталкивают всех наших соседей, чтобы они нас бойкотировали. Но не похоже, что это работает», — сказал Зариф.

По словам министра, у Ирана есть очень хороший союзник — это Россия, которая «сама является жертвой американских санкций» и понимает проблемы Тегерана. Тегеран считает важным сотрудничество с Москвой, а также с Анкарой по Сирии, где важно политическое урегулирование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября иранский президент Хасан Рухани заявил, что Вашингтон не смог своими санкциями остановить экспорт нефти Ирана. Да и в целом «их региональная политика потерпела неудачу», поэтому они и ищут виноватого.

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