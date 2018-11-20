Трампа призвали не дать выбрать главой Интерпола представителя России

Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Кандидатура российского представителя Александра Прокопчука на должность главы Интерпола не должна получить поддержки президента США Дональда Трампа, заявил ряд американский сенаторов, передает Russia Today.

«Интерпол, выбирая генерал-майора Александра Прокопчука в качестве своего нового президента, всё равно что запускает лису в курятник», — заявили сенаторы.

Также они призвали и генассамблею Интерпола не поддерживать кандидатуру Прокопчука.

Напомним, по данным британских СМИ, Прокопчук — основной претендент на пост главы Интерпола. Эту информацию болезненно восприняли на Украине: министр внутренних дел этой страны Арсен Аваков обещал приостановить членство в этой международной организации.

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