Вторник, 20 Ноября 2018 года
04:06:44 МСК

Трампа призвали не дать выбрать главой Интерпола представителя России

Политика

Американские сенаторы боятся «лисы в курятнике»

Вашингтон, 20 ноября 2018, 03:47 — REGNUM  Кандидатура российского представителя Александра Прокопчука на должность главы Интерпола не должна получить поддержки президента США Дональда Трампа, заявил ряд американский сенаторов, передает Russia Today.

«Интерпол, выбирая генерал-майора Александра Прокопчука в качестве своего нового президента, всё равно что запускает лису в курятник», — заявили сенаторы.

Также они призвали и генассамблею Интерпола не поддерживать кандидатуру Прокопчука.

Напомним, по данным британских СМИ, Прокопчук — основной претендент на пост главы Интерпола. Эту информацию болезненно восприняли на Украине: министр внутренних дел этой страны Арсен Аваков обещал приостановить членство в этой международной организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Аваков пригрозил выйти из Интерпола из-за России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить