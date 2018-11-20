Вторник, 20 Ноября 2018 года
04:07:03 МСК

Сирия выступила против участия террористов в конституционном комитете

Политика

Решение о создании конституционного комитета про проблемам Сирии было принято в Сочи в январе 2018 года

Нью-Йорк, США, 20 ноября 2018, 03:11 — REGNUM  Участие представителей террористических группировок в конституционном комитете недопустимо, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности международной организации.

«Террористические элементы не должны входить в состав конституционного комитета», — сказал Джаафари.

Сирийский представитель напомнил, что Дамаск во время Конгресса сирийского национального диалога в Сочи поддержал идею создания комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о создании полномочного органа для подготовки новой конституции Сирии стало главным итогом Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, состоявшегося 2930 января 2018 года.

Читайте также: Москва, Тегеран и Анкара обсудили шаги по конституции Сирии

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД семи стран назвали политический курс по Сирии безальтернативым

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международное урегулирование по Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить