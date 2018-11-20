Сирия выступила против участия террористов в конституционном комитете

Нью-Йорк, США, , 03:11 — REGNUM Участие представителей террористических группировок в конституционном комитете недопустимо, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности международной организации.

«Террористические элементы не должны входить в состав конституционного комитета», — сказал Джаафари.

Сирийский представитель напомнил, что Дамаск во время Конгресса сирийского национального диалога в Сочи поддержал идею создания комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о создании полномочного органа для подготовки новой конституции Сирии стало главным итогом Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, состоявшегося 29 — 30 января 2018 года.

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