Рогозин не исключил встречи с Илоном Маском

Москва, , 02:43 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил встречи с американским бизнесменом Илоном Маском в ходе поездки в США. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Я бы с удовольствием с ним встретился, мне он интересен, он хороший инженер», — заявил Рогозин.

Рогозин добавил, что во время визита в США он также планирует встречу с представителями компании Boeing. Он подчеркнул, что в первую очередь его интересует «культура производства» на предприятиях, принадлежащих этой авиакорпорации. Предполагается, что поездка состоится во второй половине февраля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил приглашение от NASA посетить Соединенные Штаты. Для того, чтобы глава российского космического ведомства мог посетить США, NASA предложило временно исключить Рогозина из санкционного списка.

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