Россия осуждает новые американские санкции против Кубы

Москва, , 02:01 — REGNUM Россия решительно осуждает введение новых санкций США против Кубы, говорится в официальном заявлении МИД РФ.

«Вновь приходится отмечать, что такими действиями США, реализуя курс на ужесточение давления на Гавану, создают дополнительные препятствия для поступательного социально-экономического развития Кубы в контексте идущих в республике преобразований», — подчеркивают дипломаты.

Российский МИД отмечает, что Вашингтон своими действиями отворачивает от себя страны мирового сообщества, которые не согласны с политикой экономического «удушения» Кубы. Об этом свидетельствует принятая резолюция Генассамблеи ООН о необходимости прекращения торговой блокады Кубы, против которой проголосовали лишь США и Израиль.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября США ввели новый пакет санкций против Кубы. В санкционный список попали 26 юридических лиц, среди которых 16 — отели и гостиницы, которые госдеп США считает подконтрольными кубинским силовикам. Санкции якобы были введены для того, чтобы не допустить американского финансирования силовых ведомств Кубы.

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