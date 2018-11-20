Жан-Люк Годар ради солидарности с террористом не приедет в Петербург

Париж, , 01:51 — REGNUM Французский режиссер Жан-Люк Годар отказался посетить Санкт-Петербург из-за несогласия с содержанием под стражей террориста Олега Сенцова, осужденного в России за организацию диверсий в Крыму, сообщает радиостанция Europe 1.

«Я благодарен вам за приглашение, однако из-за содержания под стражей режиссера Олега Сенцова я не чувствую себя вправе посещать Эрмитаж. Несмотря на мое дружеское отношение к русскому народу», — заявил режиссер.

Напомним, Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет тюрьмы за подготовку терактов в Крыму. Несмотря на то, что вина Сенцова подтверждена не только следствием, но и его соучастниками, антироссийская пропаганда продолжает называть Сенцова «политзаключенным». Украинский террорист Олег Сенцов 25 октября стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова как «символ борьбы за освобождение политических заключенных».

Также напомним, что французский режиссер Жан-Люк Годар в августе 2018 был одним из подписантов письма 100 деятелей культуры Франции в поддержку Олега Сенцова и требованием его освобождения.

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