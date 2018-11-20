CNN «помирился» с Белым домом

Вашингтон, , 01:39 — REGNUM Иск против Белого дома из-за скандала с корреспондентом Джимом Акостой СNN готова отозвать, говорится в сообщении телекомпании в Twitter.

Комментируя полное восстановление пропуска Акосты в Белый дом, в компании заявили:

«Необходимости в продолжении судебного разбирательства больше нет. Мы рассчитываем продолжить освещать работу Белого дома».

Напомним, после скандала с участием Акосты, в ходе которого на журналиста рассердился президент США Дональд Трамп, сочтя его вопросы и манеру их задавать неподобающими, CNN добилась через суд восстановления пропуска корреспондента на пресс-конференции.

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